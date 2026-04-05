広島、2-1で阪神に1点リード

6回終了時点で、広島が阪神に2対1と1点リード。1回裏に広島がモンテロの一発などで1点を先制。阪神は6回表に近本がタイムリーを放ち1点を返したが、追いつけずにいる。佐々木泰も1打点で広島を支える。

【スタメン】

広島: 1(中)大盛 穂 2(右)中村 奨成 3(遊)小園 海斗 4(三)佐々木 泰 5(左)Ｓ・ファビアン 6(捕)坂倉 将吾 7(一)Ｅ・モンテロ 8(二)勝田 成 9(投)栗林 良吏

阪神: 1(中)近本 光司 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(遊)木浪 聖也 7(捕)伏見 寅威 8(左)福島 圭音 9(投)髙橋 遥人

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「阪神タイガース」のニュースまとめ

「広島カープ」のニュースまとめ