広島、2-1で阪神に1点リード
6回終了時点で、広島が阪神に2対1と1点リード。1回裏に広島がモンテロの一発などで1点を先制。阪神は6回表に近本がタイムリーを放ち1点を返したが、追いつけずにいる。佐々木泰も1打点で広島を支える。
【スタメン】
広島: 1(中)大盛 穂 2(右)中村 奨成 3(遊)小園 海斗 4(三)佐々木 泰 5(左)Ｓ・ファビアン 6(捕)坂倉 将吾 7(一)Ｅ・モンテロ 8(二)勝田 成 9(投)栗林 良吏
阪神: 1(中)近本 光司 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(遊)木浪 聖也 7(捕)伏見 寅威 8(左)福島 圭音 9(投)髙橋 遥人
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4