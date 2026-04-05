巨人、DeNAに1点リード 6回終了
4回表にDeNAが先制するも、巨人は大城卓三の3打点（1本塁打含む）で逆転。DeNAも佐野恵太の本塁打、宮﨑敏郎の打点で追い上げるが、6回終了時点で巨人が3-2と1点リードしている。
【スタメン】
巨人: 1(二)浦田 俊輔 2(左)Ｔ・キャベッジ 3(遊)泉口 友汰 4(三)Ｂ・ダルベック 5(中)佐々木 俊輔 6(一)増田 陸 7(右)丸 佳浩 8(捕)岸田 行倫 9(投)井上 温大
ＤｅＮＡ: 1(二)牧 秀悟 2(右)度会 隆輝 3(左)佐野 恵太 4(三)宮﨑 敏郎 5(一)Ｄ・ビシエド 6(捕)山本 祐大 7(中)梶原 昂希 8(遊)林 琢真 9(投)石田 裕太郎
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4