巨人、DeNAに1点リード 6回終了

4回表にDeNAが先制するも、巨人は大城卓三の3打点（1本塁打含む）で逆転。DeNAも佐野恵太の本塁打、宮﨑敏郎の打点で追い上げるが、6回終了時点で巨人が3-2と1点リードしている。

【スタメン】

巨人: 1(二)浦田　俊輔 2(左)Ｔ・キャベッジ 3(遊)泉口　友汰 4(三)Ｂ・ダルベック 5(中)佐々木　俊輔 6(一)増田　陸 7(右)丸　佳浩 8(捕)岸田　行倫 9(投)井上　温大

ＤｅＮＡ: 1(二)牧　秀悟 2(右)度会　隆輝 3(左)佐野　恵太 4(三)宮﨑　敏郎 5(一)Ｄ・ビシエド 6(捕)山本　祐大 7(中)梶原　昂希 8(遊)林　琢真 9(投)石田　裕太郎

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4