明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第9節が5日に行われ、V・ファーレン長崎と清水エスパルスが対戦した。

大混戦のWESTで抜け出したい両者の対戦は、まさかの開始10秒に先制点が生まれる。キックオフでGK後藤雅明にボールを下げた長崎に対し、清水のオ・セフンが猛烈なプレスをかけて、後藤のキックをインターセプト。するとこれがそのままゴールに吸い込まれた。

さらに4分、井上健太のクロスに嶋本悠大が頭で合わせて、清水がリードを広げる。前半終了間際には相手のハンドで清水がPKを獲得し、これをオ・セフンが決めてアウェイチームが3点リードで折り返す。

前半シュート数「0」に終わった長崎は、66分にようやく初シュートを記録。長谷川元希がペナルティエリア手前から右足を振り抜いたが、シュートは惜しくも左ポストに嫌われた。その後の長崎は積極的にシュート数を増やしていくが、いずれもゴールには結び付かない。

試合は清水が3点のリードを守りきって終了し、長崎は2試合ぶり黒星、清水は2試合ぶり白星となった。次節は11日に行われ、長崎は敵地でアビスパ福岡と、清水は敵地でサンフレッチェ広島と対戦する。

【スコア】

V・ファーレン長崎 0－3 清水エスパルス

【得点者】

0－1 1分 オ・セフン（清水）

0－2 4分 嶋本悠大（清水）

0－3 45＋3分 オ・セフン（清水）

【ゴール動画】オ・セフンが開始10秒でゴール！ 長崎vs清水