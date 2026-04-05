ソフトバンク、ロッテを1点リードで後半戦へ
ソフトバンクが4-3でロッテを1点リード。1回にロッテが先制したが、4回にソフトバンクが逆転、その後も加点。ロッテも追い上げを見せる。藤原、ポランコ、今宮の活躍で打撃戦の様相。
【スタメン】
ロッテ: 1(中)岡 大海 2(右)藤原 恭大 3(左)西川 史礁 4(指)Ｇ・ポランコ 5(三)寺地 隆成 6(一)Ｎ・ソト 7(二)石垣 勝海 8(捕)佐藤 都志也 9(遊)友杉 篤輝 10(投)小島 和哉
ソフトバンク: 1(三)野村 勇 2(右)近藤 健介 3(一)栗原 陵矢 4(左)柳田 悠岐 5(指)山川 穂高 6(遊)今宮 健太 7(二)牧原 大成 8(捕)谷川原 健太 9(中)周東 佑京 10(投)Ｃ・スチュワート・ジュニア
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4