ソフトバンク、ロッテを1点リードで後半戦へ

ソフトバンクが4-3でロッテを1点リード。1回にロッテが先制したが、4回にソフトバンクが逆転、その後も加点。ロッテも追い上げを見せる。藤原、ポランコ、今宮の活躍で打撃戦の様相。

【スタメン】

ロッテ: 1(中)岡　大海 2(右)藤原　恭大 3(左)西川　史礁 4(指)Ｇ・ポランコ 5(三)寺地　隆成 6(一)Ｎ・ソト 7(二)石垣　勝海 8(捕)佐藤　都志也 9(遊)友杉　篤輝 10(投)小島　和哉

ソフトバンク: 1(三)野村　勇 2(右)近藤　健介 3(一)栗原　陵矢 4(左)柳田　悠岐 5(指)山川　穂高 6(遊)今宮　健太 7(二)牧原　大成 8(捕)谷川原　健太 9(中)周東　佑京 10(投)Ｃ・スチュワート・ジュニア

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4