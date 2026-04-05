日本ハム、オリックスに6点リードで後半戦へ

日本ハムが8-2とオリックスを突き放す。3回表にオリックスが2点を先制するも、日本ハムは万波、田宮の本塁打攻勢で応戦。6回裏にも2点を追加し、リードを広げた。オリックスは宗の一発で追い上げるも、反撃はここまでか。

【スタメン】

日本ハム: 1(左)野村　佑希 2(一)清宮　幸太郎 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司　裕也 5(右)万波　中正 6(中)西川　遥輝 7(捕)田宮　裕涼 8(二)奈良間　大己 9(遊)水野　達稀 10(投)有原　航平

オリックス: 1(三)宗　佑磨 2(左)西川　龍馬 3(遊)紅林　弘太郎 4(一)太田　椋 5(指)森　友哉 6(中)中川　圭太 7(二)野口　智哉 8(捕)若月　健矢 9(右)杉澤　龍 10(投)Ｓ・ジェリー

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4