楽天、西武 1回ずつ得点し同点
楽天が1回表に先制したが、西武は3回裏に追いついた。序盤を終えて1-1の同点。西武の桑原は3安打1本塁打1打点と打撃で貢献。試合は中盤へ向かう。
【スタメン】
西武: 1(左)桑原 2(捕)小島 3(右)林安可 4(指)仲三 5(三)渡部 6(中)秋山 7(一)外崎 8(遊)源田 9(二)滝澤 10(投)平良
楽天: 1(左)中島 2(中)辰己 3(三)黒川 4(一)ボイト 5(指)YG安田 6(右)小郷 7(遊)村林 8(捕)伊藤光 9(二)小深田 10(投)藤原
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4