楽天、西武 1回ずつ得点し同点

楽天が1回表に先制したが、西武は3回裏に追いついた。序盤を終えて1-1の同点。西武の桑原は3安打1本塁打1打点と打撃で貢献。試合は中盤へ向かう。

【スタメン】

西武: 1(左)桑原 2(捕)小島 3(右)林安可 4(指)仲三 5(三)渡部 6(中)秋山 7(一)外崎 8(遊)源田 9(二)滝澤 10(投)平良

楽天: 1(左)中島 2(中)辰己 3(三)黒川 4(一)ボイト 5(指)YG安田 6(右)小郷 7(遊)村林 8(捕)伊藤光 9(二)小深田 10(投)藤原

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