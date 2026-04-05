広島、1点リードで序盤を終える
1回裏、広島がモンテロの本塁打などで1点を先制した。以降、両チームとも追加点を奪えず、3回を終えて広島が1点リード。阪神は反撃の糸口を掴みたい。
【スタメン】
広島: 1(中)大盛 2(右)中村奨 3(遊)小園 4(三)佐々木 5(左)ファビアン 6(捕)坂倉 7(一)モンテロ 8(二)勝田 9(投)栗林
阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(遊)木浪 7(捕)伏見 8(左)福島 9(投)髙橋
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4