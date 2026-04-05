DeNA巨人、序盤は投手戦
DeNAと巨人は3回を終え、互いに譲らず0対0の投手戦を展開。両チームとも序盤での得点には至らなかった。巨人の大城、DeNAの佐野、宮﨑にはそれぞれ打席での見せ場があったものの、スコアに反映されることはなかった。中盤へ向けて、両チームとも序盤の静かな展開を破る攻撃を見せられるか。
【スタメン】
巨人: 1(二)浦田 2(左)キャベッジ 3(遊)泉口 4(三)ダルベック 5(中)佐々木 6(一)増田陸 7(右)丸 8(捕)岸田 9(投)井上
ＤｅＮＡ: 1(二)牧 2(右)度会 3(左)佐野 4(三)宮﨑 5(一)ビシエド 6(捕)山本 7(中)梶原 8(遊)林 9(投)石田裕
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4