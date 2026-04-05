DeNA巨人、序盤は投手戦

DeNAと巨人は3回を終え、互いに譲らず0対0の投手戦を展開。両チームとも序盤での得点には至らなかった。巨人の大城、DeNAの佐野、宮﨑にはそれぞれ打席での見せ場があったものの、スコアに反映されることはなかった。中盤へ向けて、両チームとも序盤の静かな展開を破る攻撃を見せられるか。

【スタメン】

巨人: 1(二)浦田 2(左)キャベッジ 3(遊)泉口 4(三)ダルベック 5(中)佐々木 6(一)増田陸 7(右)丸 8(捕)岸田 9(投)井上

ＤｅＮＡ: 1(二)牧 2(右)度会 3(左)佐野 4(三)宮﨑 5(一)ビシエド 6(捕)山本 7(中)梶原 8(遊)林 9(投)石田裕

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