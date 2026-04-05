投手戦！中日vsヤクルト、3回終了0-0
両チーム譲らぬ投手戦で、3回終了時点でスコアは0対0。先攻の中日は無得点。後攻のヤクルトも得点を奪えず、序盤を終えて互いに譲らない展開となっている。
【スタメン】
ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)中村悠 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(右)増田 7(二)伊藤 8(投)高梨 9(三)武岡
中日: 1(右)ブライト 2(二)田中 3(三)福永 4(左)細川 5(一)サノー 6(中)花田 7(遊)村松 8(捕)加藤 9(投)髙橋宏
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4