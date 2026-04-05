投手戦！中日vsヤクルト、3回終了0-0

両チーム譲らぬ投手戦で、3回終了時点でスコアは0対0。先攻の中日は無得点。後攻のヤクルトも得点を奪えず、序盤を終えて互いに譲らない展開となっている。

【スタメン】

ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)中村悠 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(右)増田 7(二)伊藤 8(投)高梨 9(三)武岡

中日: 1(右)ブライト 2(二)田中 3(三)福永 4(左)細川 5(一)サノー 6(中)花田 7(遊)村松 8(捕)加藤 9(投)髙橋宏

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4