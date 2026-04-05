オリックス、3回に2点先制

3回表、オリックスが宗の一発などで2点を奪い、日本ハムに対して2点リードを奪った。試合はこのまま中盤へ進む。

【スタメン】

日本ハム: 1(左)野村 2(一)清宮幸 3(指)レイエス 4(三)郡司 5(右)万波 6(中)西川 7(捕)田宮 8(二)奈良間 9(遊)水野 10(投)有原

オリックス: 1(三)宗 2(左)西川 3(遊)紅林 4(一)太田 5(指)森友 6(中)中川 7(二)野口 8(捕)若月 9(右)杉澤 10(投)ジェリー

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4