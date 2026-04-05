オリックス、3回に2点先制
3回表、オリックスが宗の一発などで2点を奪い、日本ハムに対して2点リードを奪った。試合はこのまま中盤へ進む。
【スタメン】
日本ハム: 1(左)野村 2(一)清宮幸 3(指)レイエス 4(三)郡司 5(右)万波 6(中)西川 7(捕)田宮 8(二)奈良間 9(遊)水野 10(投)有原
オリックス: 1(三)宗 2(左)西川 3(遊)紅林 4(一)太田 5(指)森友 6(中)中川 7(二)野口 8(捕)若月 9(右)杉澤 10(投)ジェリー
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4