ロッテが1点リード、序盤を終えて
3回終了時点でロッテが1-0でリード。1回裏に1点を先制し、試合を優位に進めている。ソフトバンクはロッテ藤原の本塁打で1点を失い、追う展開。両チームともに打線が爆発しているとは言えない序盤戦。
【スタメン】
ロッテ: 1(中)岡 2(右)藤原 3(左)西川 4(指)ポランコ 5(三)寺地 6(一)ソト 7(二)石垣勝 8(捕)佐藤 9(遊)友杉 10(投)小島
ソフトバンク: 1(三)野村 2(右)近藤 3(一)栗原 4(左)柳田 5(指)山川 6(遊)今宮 7(二)牧原大 8(捕)谷川原 9(中)周東 10(投)スチュワート・ジュニア
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4