ロッテが1点リード、序盤を終えて

3回終了時点でロッテが1-0でリード。1回裏に1点を先制し、試合を優位に進めている。ソフトバンクはロッテ藤原の本塁打で1点を失い、追う展開。両チームともに打線が爆発しているとは言えない序盤戦。

【スタメン】

ロッテ: 1(中)岡 2(右)藤原 3(左)西川 4(指)ポランコ 5(三)寺地 6(一)ソト 7(二)石垣勝 8(捕)佐藤 9(遊)友杉 10(投)小島

ソフトバンク: 1(三)野村 2(右)近藤 3(一)栗原 4(左)柳田 5(指)山川 6(遊)今宮 7(二)牧原大 8(捕)谷川原 9(中)周東 10(投)スチュワート・ジュニア

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4