「昔の服が似合わない」50代で“洋服迷子”に…悩む相談者に服選び、“似合う服の見つけ方”のアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送は、「50代の服選び」についての相談を紹介しました。私は住吉さんと同じ52歳です。数年前まで着ていた服が似合わなくなってきました。最近は何を着たらよいのかわからなくて困っています。皆さんは、どんな服を着ていますか？（神奈川県 52歳 女性）この相談を受け、パーソナリティの住吉は「年齢が変われば、その年代で似合う服も変わるものですよね」と深く共感。「好きな服と似合う服は違うこともありますし、意外と自分では自分のことが見えていないもの。人から『こっちの方がいいよ』と言われて、柔軟に聞く耳を持つことも大切だなと感じます」と語ります。さらに住吉は、自身の経験から「食わず嫌いならぬ“着ず嫌い”がある」と分析。「絶対に似合わないと思っていた服を久しぶりに着てみたら、『あれ？収まりがいいわ！』と気づくこともあるんです。そうやってお気に入りになることもあるので、変化を楽しんでほしいですね」とアドバイスを送りました。――今回の相談に対して、同じように“洋服迷子”を経験したリスナーから、克服するためのヒントが続々と届きました。まずは、誰かをロールモデルにすることで楽しさを取り戻したというエピソードです。62歳の私も、10年ほど前に何を着ても似合わない時期がありました。ある時から「この人みたいな格好をしたい！」と、ピンときた素敵なお手本を見つけるように。似合うかどうかは二の次で、自分の「着たい」という気持ちに執着したら、鏡を見るのが楽しくなりました。昨年、小泉今日子さんが着ていた素敵なダンガリーシャツに憧れて、今は自分に合う1着を宝探しのように探しています。身の程知らずのチャレンジャーでいいんです！（東京都 62歳 女性）――自分1人で悩まず、プロの知恵や現代のサービスを頼るのも1つの手です。40歳を機に、育児中の「汚れてもいい服」から卒業したくて、洋服のサブスクを始めました。スタイリストさんが選んでくれる服には、自分では選ばない色やデザインもありますが、着てみると家族からも好評です。また、顔診断、骨格診断、パーソナリティカラー診断もおすすめ。自分に似合う系統や素材、色が分かると、服選びに迷いがなくなりますよ。今はネットでも簡単に診断できるようです。（茨城県 40歳 女性）――最後に、同世代のリスナーがたどり着いた、シンプルで心地よいスタイルについてのアドバイスです。もうすぐ51歳になりますが、ここ数年で柄物は着なくなりました。柄を取り入れたい時はスカーフなどのワンポイントに留めています。また、締め付けがあるものは体調に響きやすいので避け、シンプルめのワンピースを羽織りやパンツと合わせて着回すのが定番です。「流行」ではなく「長く着たいか」を基準に、必ず試着をしてから買うようにしています。1つしっくりくるものが見つかれば、そこから広げていけますよ。（埼玉県 50歳 女性）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM