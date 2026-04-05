「ナ・リーグで最も手強いチームの…」大谷翔平所属のドジャース、早くも新…

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手など積極的な補強に動いた。その姿勢はシーズンが始まっても変わっておらず、早くもアリゾナ・ダイヤモンドバックスから、グラント・ホルマン投手を獲得した。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のアレックス・ダゴスティーノ記者が言及した。

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ホルマンは25歳の若手投手で、これまでメジャーでは通算40試合に登板し、防御率4.66を記録。平均95マイル（約152.8キロ）のフォーシームと、変化量の大きいスプリットを武器としている。

ダイヤモンドバックスではロースター調整のために事実上の戦力外であるDFAとなっていたが、将来性のある素材として評価されていた。マイナーに残留する可能性もあった中で、ドジャースが獲得に動いた形だ。

また、ダイヤモンドバックスは開幕シリーズでドジャースに3連敗を喫しており、今回の移籍は同地区ライバルへの戦力流出という意味でも痛手となっている。

今回のドジャースの補強についてダゴスティーノ氏は「ホルマンの成長が近い将来に訪れるとすれば、それはダイヤモンドバックスの同地区ライバル、そしてナ・リーグで最も手強いチームの一員としてのことになるだろう」と言及した。

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