「お金の悩み」誰に相談してる？ AIに聞いてみたけど…みんなはどうしてる!? リスナーの素朴な疑問に体験談続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。3月27日（金）の放送では、「悩みの相談相手」をテーマにしたメッセージを紹介しました。お金の悩みって皆さんは誰に相談していますか？ 私は最近、AIに相談しました。全てを鵜呑みにはしませんが、選択肢の参考になります。そこでふと思ったのですが、皆さんは普段の悩みを誰に話していますか？ 私は今一人暮らしで、今の土地に住んで数年。数人の友人はいますが、話す内容は選んでいます。住吉さんは、お友達によって相談する内容は変わりますか？（50代 女性）この相談に対し、パーソナリティの住吉は「特にお金の悩みや、人を選ぶような悩みはどこに持っていくか迷いますよね」と共感。住吉自身の相談のスタイルについては、「今は夫に相談することが多いですが、昔は『1人の人が全てを受け止めてくれないと、それこそがソウルメイトだ！』と思っていた時期もありました」と過去の心境を告白。しかし、現在は考え方が変わったと言い「今は、分野によって相談相手を変えたほうが的確だし、さまざまな人間関係に支えられているのが人生だと思っています。仕事の悩みなら説明不要で分かってくれる仲間、愚痴ならこの人、趣味の話ならこの人、という具合に分けていますね。そのほうが、お互いにとって良い関係でいられる気がします」と話し、その他のリスナーにアドバイスを呼びかけました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーからそれぞれの「相談スタイル」が届きました。私はもっぱらAIに相談しています！ 育児の離乳食から夕飯の献立、同居の悩みまで様々です。AIの良さは「感情抜き」の答えが返ってくること。客観的な判断が欲しいときはAI、人の温もりが欲しいときはラジオ仲間やママ友、と使い分けています。（群馬県 43歳 女性 専業主婦）相談相手は基本的には妻ですが、それ以外は「本」をありえないほど多読します。周囲の人やネットの情報よりも、多くの関係者の目を通って出版されている本の方が信憑性があると感じるからです。同じジャンルでも著者を偏らせずに読むことで、フラットな視点を持つようにしています。あとはラジオでの情報収集も欠かせません。（千葉県 47歳 男性 会社員）お金の相談なら、ぜひFP（ファイナンシャルプランナー）に相談してください！ 私もお金に悩んだことがきっかけでFP2級を取りました。聞きづらい内容だからこそ、専門知識を持つ人に聞くのが一番です。ちなみに私も、悩みごとに相手は変えています。今の悩みは働かない後輩のこと……これはこれで別の相談が必要ですね（笑）。（東京都 46歳 女性 会社員）ーー住吉も「お金の悩みは、意外にみんな知りたいことかもしれませんね」と、具体的な相談先の重要性を再認識していました。1人の相手に全てを委ねるのではなく、内容に応じて「AI」「本」「専門家」「友人」などと、“窓口”を分散させる。それが、現代を賢く生き抜くための1つの知恵かもしれません。＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM