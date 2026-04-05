リヴァプールに所属するハンガリー代表MFドミニク・ソボスライが大敗に悔しさを滲ませた。4日、イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。

FAカップ準々決勝が4日に行われ、リヴァプールはマンチェスター・シティと対戦した。序盤は拮抗した展開が続くも、39分にPKで失点すると、45＋2分にはアーリング・ハーランドに追加点を奪われ前半だけで2点ビハインドに。後半にもアントワーヌ・セメニョとハーランドにネットを揺らされると、64分にはモハメド・サラーがPKを失敗し、0－4で大敗した。

フル出場したソボスライは「結果が出なければ意味がない。チャンスがあったのに決め切れず、簡単なPKを与えてしまった。これほど多く失点することは許されない。1点ビハインドならまだ希望はあったが、ハームタイムの直前に失点して2点ビハインドにしてしまったのは自分たちのミスだ。後半は逆転できることを証明しようとしたが、3点目を許してしまった。そこからはもう逆転のチャンスはない」と振り返りつつ、チームの精神面に苦言を呈した。

「闘争心が足りず、メンタリティが十分ではなかった。正直言って、誰も全力を尽くせていなかった。この勝利を切望していたので言葉が見つからない。0－4で負けるなんて決して良い結果とは言えない」

残り7試合となったプレミアリーグでは首位アーセナルと「21」ポイント差の5位にとどまり、現実的に獲得可能なタイトルはチャンピオンズリーグ（CL）のみとなったリヴァプール。王者パリ・サンジェルマン（PSG）との準々決勝を控える中、ソボスライは次のように強調している。

「今は苦しい時期だが団結しなければならない。水曜日にはもう一度チャンスがある。今シーズンこんな終わり方をしたくないという気持ちをしっかり持たなければならない。できる限り早く気持ちを切り替え、戦い続けなければならない。懸命に努力し、互いに支え合わなければならない。それが時に僕たちに欠けているものなんだ」

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