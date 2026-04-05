All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった、香川県在住69歳男性のケースを紹介します。
◆回答者プロフィール
ペンネーム：きあともさん
年齢・性別：69歳・男性
居住地：香川県
家族構成：本人、妻（65歳）、長男（35歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の世帯年収：320万円
現預金：180万円
リスク資産：80万円
◆月21万円の年金に対して、生活費はほぼ20万円。ほぼトントン
年金生活で貯金ができているかという問いに対し、「あまり貯金できていない」と答えた、きあともさん。
現在の収入は「年金月21万円」。対して月の生活費は「20万円。ほぼトントン」だと言います。
年金生活に入る前の見通しと比べると、「想定より貯金できていない」と感じているそうです。
◆日に日に商品の値段が高くなってゆく
貯金ができない理由について、「毎月の年金額が思ったよりも少ない。年金だけでは、毎月生活するので精いっぱい」と投稿者。
中でも負担が大きいと感じているのが、「月6万円くらいの食費」だそう。
「スーパーで買い物をしているとよく分かるが、日に日に商品の値段が高くなってゆく」と、物価上昇の影響も実感しているようです。
◆預貯金を取り崩す不安から、アルバイトを探している
年金生活では「電気代の節約に努めているほか、日々の買い物は、スーパーで値引きシールが貼られる夕方に行う」など、支出を抑える工夫をしているとのこと。
さらに、「何か大きな出費があったら、預貯金を取り崩さなければならなくなる」との不安もあり、「現在、アルバイトを探して」いると明かします。
最後に、できることなら「毎月の年金額が上がれば最高なのに」と、率直な思いを語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
文＝あるじゃん 編集部