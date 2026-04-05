FAカップ準々決勝が4日に行われ、チェルシーとポート・ヴェイルが対戦した。

8シーズンぶりのFAカップ制覇を目指すチェルシーはここまでチャールトン、ハル・シティ、レクサムと下部リーグに所属するチームを撃破。ラウンド16では退場者を出しながらも延長戦に及ぶ激闘を制し、ベスト8へ駒を進めた。準決勝への切符をかけて対戦するのはEFLリーグ1（3部リーグ）のポート・ヴェイル。公式戦4連敗中、そして副将のエンソ・フェルナンデスが去就に関する発言への処分としてメンバー外となるなど、ピッチ内外で不穏な空気が漂う中、仕切り直しの勝利を手にすることができるだろうか。

開始早々の2分にスコアが動く。右CKを獲得したチェルシーはペドロ・ネトがインスイングのクロスを供給すると、ゴール前の混戦からジョレル・ハトがネットを揺らし、あっという間にリードを奪った。25分には相手をポート・ヴェイルを押し込んだ状態からアンドレイ・サントスがワンタッチでボックス内右へ浮き玉を送り、これをキープしたネトがゴール前へラストパス。ジョアン・ペドロが相手選手を背負った状態から振り向きざまにシュートを突き刺し2点差とする。

決定機はそれほどないものの、ボール保持率で上回るチェルシーはポート・ヴェイルにチャンスを与えず、安定した試合運びを見せる。43分には右サイドから内側に絞ってボールを受けたマロ・ギュストがJ・ペドロとのパス交換からフィニッシュに持ち込むと、こぼれ球に詰めたコール・パーマーがオウンゴールを誘発し、3点リードで前半を終えた。

後半もチェルシー優位の展開は変わらない。50分、敵陣内でのボール奪取からJ・ペドロ、A・サントスと繋いでエステヴァンにチャンスが訪れるも、左足のシュートは左ポスト直撃。その7分後にはショートコーナーから右サイドを崩してギュストが柔らかいクロスを供給し、トシン・アダラビオヨが打点の高いヘディングシュートを叩き込んで4点差とした。

攻撃の手を緩めないチェルシーは69分にエステヴァンの右CKにA・サントスが頭で合わせて5点目。82分にはハトのスルーパスに抜け出したアレハンドロ・ガルナチョのシュートが右ポストを叩き、こぼれ球に反応したエステヴァンが難なく押し込んで6点リードとなった。さらに90＋2分にはガルナチョが自ら獲得したPKを沈めてさらに点差を広げた。

試合は7－0で終了し、公式戦5試合ぶりの白星を手にしたチェルシーが2シーズンぶりにFAカップの準決勝へ駒を進めた。

【スコア】

チェルシー 7－0 ポート・ヴェイル

【得点者】

1－0 2分 ジョレル・ハト（チェルシー）

2－0 25分 ジョアン・ペドロ（チェルシー）

3－0 43分 ジョーダン・ローレンス・ガブリエル（オウンゴール／チェルシー）

4－0 57分 トシン・アダラビオヨ（チェルシー）

5－0 69分 アンドレイ・サントス（チェルシー）

6－0 82分 エステヴァン（チェルシー）

7－0 90＋2分 アレハンドロ・ガルナチョ（PK／チェルシー）