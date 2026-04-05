マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドがハットトリック達成を喜んだ。4日、イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。

FAカップ準々決勝が4日に行われ、マンチェスター・シティはリヴァプールを4－0で下した。先発出場したハーランドは39分にPKを沈めて先制点をもたらすと、45＋2分には右のポケットを取ったアントワーヌ・セメニョのクロスに頭で合わせて追加点。チームが1点を追加して迎えた57分にはボックス内に抜け出したニコ・オライリーのラストパスを流し込みハットトリックを達成した。

データサイト『Opta』によると、2022年夏のマンチェスター・シティ加入以降、ハーランドがハットトリックを達成したのは今回で12回目とのこと。当該期間の欧州5大リーグにおけるハットトリック達成回数ではバイエルン所属のイングランド代表FWハリー・ケインと並んでいたが、単独トップに浮上した。

試合後、クラブキャリアでは2024年8月以来となるハットトリック達成を「シティでのハットトリックは久しぶりだから本当に嬉しいよ。特別なことだ」と喜びつつ、昨シーズンのプレミアリーグ王者を圧倒した試合内容について次のように語った。

「最高だ。前半は少し苦戦したが、30分を過ぎてから立て直すことができた。ウェンブリーへの切符を再び獲得できたのは素晴らしいことだし、非常に大きい。30分から60分までは今シーズン最高のパフォーマンスだったと思うよ」

プレミアリーグでは1試合消化の多い首位アーセナルに暫定「9」ポイント差をつけられて2位に甘んじており、チャンピオンズリーグ（CL）ではラウンド16で敗退。それでもカラバオ・カップを制覇し、FAカップでも8シーズン連続のベスト4進出を決めるなど、国内カップ戦では安定した戦いが続いている。ハーランドは「波が激し過ぎて満足のいくシーズンではない。CLで勝ち進めなかったのは残念だけど、チェルシーとの重要な試合が控えているので、僕たちにとっては長い一週間になりそうだ」と前置きしつつ、「このクラブは最高の舞台でトロフィーを獲得しなければならない」と決意を示した。

【ゴール動画】ハーランドが圧巻のハットトリック達成！