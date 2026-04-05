ブンデスリーガ第28節が4日に行われ、ボルシアMGはホームでハイデンハイムと対戦した。

ボルシアMGは27試合が消化したリーグ戦で勝ち点「29」の現在13位。入れ替え戦圏内の16位ザンクトパウリとの勝ち点差は「5」と勝ち点を積み重ねて、残留に1歩でも近づきたいところ。今節は最下位に低迷するハイデンハイムと対戦する。

日本代表FW町野修斗がスタメン出場を果たした一戦は、16分にボルシアMGが先制に成功する。イェンス・カストロップが左サイドから侵入し、中央へ折り返す。そこにワエル・モヒヤが合わせると、ゴールに吸い込まれた。

対するハイデンハイムは26分、FKにパトリック・マインカがヘディングシュートを決め切り、試合を振り出しに戻す。前半アディショナルタイムには、マインカに再びシュートチャンスが訪れ、ボレーシュートを蹴り込むが、ボルシアMGのGKモリッツ・ニコラスが左手1本で死守。1－1で試合を折り返す。

後半も主導権を握ったハイデンハイムは、64分についに逆転。ミドルシュートは一度ブロックされたものの、こぼれ球に反応したマルノン・トーマス・ブッシュがネットを揺らし、リードを奪う。一方、ボルシアMGも負けじとゴール前の混戦からフランク・オノラが同点弾を記録する。

町野は86分にジョバンニ・レイナと途中交代。その後スコアは動かず、2－2で終了。ボルシアMGは最下位相手に3ポイントを獲得したいところだったが、1ポイントの獲得にとどまった。

【スコア】

ボルシアMG 2－2 ハイデンハイム

【得点者】

1－0 16分 ワエル・モヒヤ（ボルシアMG）

1－1 26分 パトリック・マインカ（ハイデンハイム）

1－2 64分 マルノン・トーマス・ブッシュ（ハイデンハイム）

2－2 74分 フランク・オノラ（ボルシアMG）