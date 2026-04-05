「地獄の日々を過ごした」タレントの板野友美が、今年に入ってから立て続けに体調不良に見舞われたと明かした――。

板野友美

「1カ月ぐらいかかって、ようやく完治した」

2日に更新されたYouTubeチャンネル『友chube【板野友美】』で、「実は、めちゃくちゃ体調を崩してました」と告白した板野。はじめは、インフルエンザB型に感染し、「今回はマジで体調が戻らないぐらい大変だった」「地獄の日々を1週間ぐらい過ごした」としばらく体調が戻らなかったという。咳が続き、気管支ぜんそくも患ってしまったそうで、「1カ月ぐらいかかって、ようやく完治した。めちゃくちゃ長い戦いでした」とつらい日々を回想した。

その後、完全回復した板野は、「めちゃくちゃ元気になったぞ! って。すごいワクワクしちゃって、いろいろ食べてた」と吐露。大好きなお寿司を食べたところ、「夜中の4時半にパッと目が覚めて。お腹空いてないのに、めちゃくちゃお腹空いてる感じ。グーッてなって、そこから雑巾絞りみたいな感じで。絞られる感じの痛さが何回か続いた」という。実は、4年前に寄生虫・アニサキスによる食中毒を体験したことがあり、「もしかしたらアニサキスかもと思って。朝一で病院に行って」と振り返った。

「病院で胃カメラ飲んで、つまんで取ってもらって」「もう死んでるんだけど、結構大きいアニサキスが」と明かした板野は、動画の最後に摘出したアニサキスを公開。原因について、「ネタを丸のみしてるのかも……。多分、イカかな?」と推測しつつ、「先生に、“イカとサーモンとサバはアニサキスがいるので、噛んで食べてください”って言われて。気をつけようと思った」と猛省。予防策についても、「よく見る、よく噛む。あとは、ちょっとあぶったり。新鮮だといるから」と伝えた。

また、板野は、「アニサキスに対して、私はアレルギー反応を起こしがち」と語り、「アレルギー反応が出ずに、そのまま消化して流れちゃう人も結構いるらしい」「アニサキスって胃を噛むんだけど、噛まれた痛みじゃなくて、胃がアレルギー反応を起こして痛みになってるらしい」とも。2回もつらい体験をし、「このあと、3回、4回と続かないようにしたい」「なんでこんなにアニサキスに好かれるんですかね?」と苦笑しながら、「よく噛んで食べることを気をつけます。みんなも気をつけてね」と呼びかけていた。

視聴者からは、「あまり無理しないでくださいね」「これからも身体を大切に!」「大変でしたね」「ゆっくり休むのも大事にしてください」「ともちん大丈夫?」「無理なく過ごして下さい!」「お大事にして下さいね」「元気になって本当によかったです!」など、心配する声が寄せられている。