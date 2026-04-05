ソフトバンク vs ロッテの試合開始前情報

  • 対戦カード：ソフトバンク vs ロッテ
  • 開催球場：ZOZOマリンスタジアム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ソフトバンク2勝-ロッテ3勝（4/4 ソフトバンク5-2ロッテ (ソフトバンク)、4/3 ソフトバンク2-3ロッテ (ロッテ)、10/5 ソフトバンク5-2ロッテ (ソフトバンク)、9/11 ソフトバンク1-9ロッテ (ロッテ)、8/31 ソフトバンク3-4ロッテ (ロッテ)）
  • ソフトバンクスタメン：1(三)野村　勇、2(右)近藤　健介、3(一)栗原　陵矢、4(左)柳田　悠岐、5(指)山川　穂高、6(遊)今宮　健太、7(二)牧原　大成、8(捕)谷川原　健太、9(中)周東　佑京、10(投)Ｃ・スチュワート・ジュニア
  • ロッテスタメン：1(中)岡　大海、2(右)藤原　恭大、3(左)西川　史礁、4(指)Ｇ・ポランコ、5(三)寺地　隆成、6(一)Ｎ・ソト、7(二)石垣　勝海、8(捕)佐藤　都志也、9(遊)友杉　篤輝、10(投)小島　和哉

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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4