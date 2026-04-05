ソフトバンク vs ロッテの試合開始前情報
- 対戦カード：ソフトバンク vs ロッテ
- 開催球場：ZOZOマリンスタジアム
- 過去の対戦成績：過去5試合: ソフトバンク2勝-ロッテ3勝（4/4 ソフトバンク5-2ロッテ (ソフトバンク)、4/3 ソフトバンク2-3ロッテ (ロッテ)、10/5 ソフトバンク5-2ロッテ (ソフトバンク)、9/11 ソフトバンク1-9ロッテ (ロッテ)、8/31 ソフトバンク3-4ロッテ (ロッテ)）
- ソフトバンクスタメン：1(三)野村 勇、2(右)近藤 健介、3(一)栗原 陵矢、4(左)柳田 悠岐、5(指)山川 穂高、6(遊)今宮 健太、7(二)牧原 大成、8(捕)谷川原 健太、9(中)周東 佑京、10(投)Ｃ・スチュワート・ジュニア
- ロッテスタメン：1(中)岡 大海、2(右)藤原 恭大、3(左)西川 史礁、4(指)Ｇ・ポランコ、5(三)寺地 隆成、6(一)Ｎ・ソト、7(二)石垣 勝海、8(捕)佐藤 都志也、9(遊)友杉 篤輝、10(投)小島 和哉
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4