楽天 vs 西武の試合開始前情報

  • 対戦カード：楽天 vs 西武
  • 開催球場：ベルーナドーム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 楽天4勝-西武1勝（4/4 楽天2-1西武 (楽天)、4/3 楽天6-3西武 (楽天)、10/4 西武2-3楽天 (楽天)、10/3 西武6-7楽天 (楽天)、9/21 西武8-2楽天 (西武)）
  • 楽天スタメン：1(左)中島　大輔、2(中)辰己　涼介、3(三)黒川　史陽、4(一)Ｌ・ボイト、5(指)YG安田、6(右)小郷　裕哉、7(遊)村林　一輝、8(捕)伊藤　光、9(二)小深田　大翔、10(投)藤原　聡大
  • 西武スタメン：1(左)桑原　将志、2(捕)小島　大河、3(右)林　安可、4(指)仲三　優太、5(三)渡部　聖弥、6(中)秋山　俊、7(一)外崎　修汰、8(遊)源田　壮亮、9(二)滝澤　夏央、10(投)平良　海馬

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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4