オリックス vs 日本ハムの試合開始前情報
- 対戦カード：オリックス vs 日本ハム
- 開催球場：エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
- 過去の対戦成績：過去5試合: オリックス0勝-日本ハム5勝（4/4 オリックス3-6日本ハム (日本ハム)、4/3 オリックス3-12日本ハム (日本ハム)、10/12 オリックス4-5日本ハム (日本ハム)、10/11 オリックス0-2日本ハム (日本ハム)、9/11 オリックス4-10日本ハム (日本ハム)）
- オリックススタメン：1(三)宗 佑磨、2(左)西川 龍馬、3(遊)紅林 弘太郎、4(一)太田 椋、5(指)森 友哉、6(中)中川 圭太、7(二)野口 智哉、8(捕)若月 健矢、9(右)杉澤 龍、10(投)Ｓ・ジェリー
- 日本ハムスタメン：1(左)野村 佑希、2(一)清宮 幸太郎、3(指)Ｆ・レイエス、4(三)郡司 裕也、5(右)万波 中正、6(中)西川 遥輝、7(捕)田宮 裕涼、8(二)奈良間 大己、9(遊)水野 達稀、10(投)有原 航平
本日の試合中継記事はこちら
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4