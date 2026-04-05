オリックス vs 日本ハムの試合開始前情報

  • 対戦カード：オリックス vs 日本ハム
  • 開催球場：エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
  • 過去の対戦成績：過去5試合: オリックス0勝-日本ハム5勝（4/4 オリックス3-6日本ハム (日本ハム)、4/3 オリックス3-12日本ハム (日本ハム)、10/12 オリックス4-5日本ハム (日本ハム)、10/11 オリックス0-2日本ハム (日本ハム)、9/11 オリックス4-10日本ハム (日本ハム)）
  • オリックススタメン：1(三)宗　佑磨、2(左)西川　龍馬、3(遊)紅林　弘太郎、4(一)太田　椋、5(指)森　友哉、6(中)中川　圭太、7(二)野口　智哉、8(捕)若月　健矢、9(右)杉澤　龍、10(投)Ｓ・ジェリー
  • 日本ハムスタメン：1(左)野村　佑希、2(一)清宮　幸太郎、3(指)Ｆ・レイエス、4(三)郡司　裕也、5(右)万波　中正、6(中)西川　遥輝、7(捕)田宮　裕涼、8(二)奈良間　大己、9(遊)水野　達稀、10(投)有原　航平

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4