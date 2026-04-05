阪神 vs 広島の試合開始前情報

  • 対戦カード：阪神 vs 広島
  • 開催球場：MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 阪神5勝-広島0勝（4/4 阪神7-5広島 (阪神)、4/3 阪神4-2広島 (阪神)、9/18 阪神7-2広島 (阪神)、9/17 阪神6-1広島 (阪神)、9/7 広島0-2阪神 (阪神)）
  • 阪神スタメン：1(中)近本　光司、2(二)中野　拓夢、3(右)森下　翔太、4(三)佐藤　輝明、5(一)大山　悠輔、6(遊)木浪　聖也、7(捕)伏見　寅威、8(左)福島　圭音、9(投)髙橋　遥人
  • 広島スタメン：1(中)大盛　穂、2(右)中村　奨成、3(遊)小園　海斗、4(三)佐々木　泰、5(左)Ｓ・ファビアン、6(捕)坂倉　将吾、7(一)Ｅ・モンテロ、8(二)勝田　成、9(投)栗林　良吏

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4