ＤｅＮＡ vs 巨人の試合開始前情報
- 対戦カード：ＤｅＮＡ vs 巨人
- 開催球場：東京ドーム
- 過去の対戦成績：過去5試合: ＤｅＮＡ3勝-巨人2勝（4/4 ＤｅＮＡ4-8巨人 (巨人)、4/3 ＤｅＮＡ3-1巨人 (ＤｅＮＡ)、10/12 巨人6-7ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、10/11 巨人2-6ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、9/27 巨人9-8ＤｅＮＡ (巨人)）
- ＤｅＮＡスタメン：1(二)牧 秀悟、2(右)度会 隆輝、3(左)佐野 恵太、4(三)宮﨑 敏郎、5(一)Ｄ・ビシエド、6(捕)山本 祐大、7(中)梶原 昂希、8(遊)林 琢真、9(投)石田 裕太郎
- 巨人スタメン：1(二)浦田 俊輔、2(左)Ｔ・キャベッジ、3(遊)泉口 友汰、4(三)Ｂ・ダルベック、5(中)佐々木 俊輔、6(一)増田 陸、7(右)丸 佳浩、8(捕)岸田 行倫、9(投)井上 温大
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4