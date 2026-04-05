モデルの滝沢カレンが、3月30日に放送されたTBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』(毎週月～木曜 8:30～11:00)をもって、4年間務めた番組パートナーを卒業した。

滝沢カレン

「急にごめんなさい」「30秒前まで実感なかったんですけど…」

番組ラストにあいさつした滝沢は、「もう本当に、ラジオってテレビとは全然違って、すごい密な関係。みんなが本当に近くて、ほんと遠い親戚ぐらいの存在になってくれた」と、番組パーソナリティのパンサー・向井慧やスタッフに感謝。「で、何も知らない私に……」と話し始めたところで感極まって言葉に詰まり、「急にごめんなさい。30秒前まで実感なかったんですけど、なんか急にちょっと実感出てきちゃったんですけど……」と涙声で続けた。

そして、「本当に楽しくて、忘れられない月曜日が何度かあったので」と笑いつつ、「この4年間、私は忘れないですし、向井さんとはきっとどこかで会えると思うので、私も会えるように頑張ります」と前向きな思いを表明。「普通に正月の集まりのような感覚で呼んでいただけたらうれしいなと思います」と述べた。

これを受けた向井は、「この4年間やってきましたけど、本当にもうすげえなと思わされることばかり。一生懸命やっていただきましたし、カレンさんの心づかいが至るところにずっとあったなという感じで。またぜひラジオに戻ってきてください。逸材中の逸材なので」とねぎらいの言葉を送った。滝沢も、「本当に楽しい4年をありがとうございました」「またどこかで。みなさん、大好きです」と改めて感謝を述べていた。