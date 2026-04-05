|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|計
|H
|E
|楽天楽
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|0
|西武西
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|7
|1
-
【楽 1-1 西】
-
試合終了
-
OUT
3番 林 安可 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
2番 Ａ・カナリオ サードゴロ 2アウト
-
OUT
代打：古賀 悠斗 に代わって 2番 Ａ・カナリオ
-
OUT
1番 桑原 将志 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
9番 長谷川 信哉 ショートフライ 1アウト
-
OUT
守備交代：ライト 小郷 裕哉 に代わって 6番 佐藤 直樹
-
OUT
守備交代：ファースト Ｌ・ボイト に代わって 4番 鈴木 大地
-
OUT
投手交代：ピッチャー 宋 家豪 に代わって 10番 内 星龍
-
OUT
守備交代：サード 代走 平良 竜哉 に代わって 3番 平良 竜哉
-
OUT
6番 小郷 裕哉 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
5番 浅村 栄斗 ショートゴロ 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
4番 Ｌ・ボイト 空振り三振 1アウト
-
OUT
代走：1塁ランナー 黒川 史陽 に代わって 3番 平良 竜哉
-
OUT
3番 黒川 史陽 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 甲斐野 央 に代わって 10番 Ｅ・ラミレス
-
OUT
8番 源田 壮亮 ショートダブルプレイ 3アウト
-
OUT
7番 外崎 修汰 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
6番 岸 潤一郎 キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
-
OUT
5番 渡部 聖弥 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 田中 千晴 に代わって 10番 宋 家豪
-
OUT
2番 辰己 涼介 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
1番 中島 大輔 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
9番 小深田 大翔 空振り三振 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 篠原 響 に代わって 10番 甲斐野 央
-
OUT
4番 仲三 優太 見逃し三振 3アウト
-
OUT
3番 林 安可 空振り三振 2アウト
-
OUT
2番 古賀 悠斗 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：3塁
-
OUT
1番 桑原 将志 センターツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 藤平 尚真 に代わって 10番 田中 千晴
-
OUT
守備交代：キャッチャー 代打 伊藤 裕季也 に代わって 8番 太田 光
-
OUT
8番 伊藤 裕季也 レフトフライ 3アウト
-
OUT
代打：伊藤 光 に代わって 8番 伊藤 裕季也
-
OUT
7番 村林 一輝 空振り三振 2アウト
-
OUT
6番 小郷 裕哉 ショートフライ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 岩城 颯空 に代わって 10番 篠原 響
-
OUT
9番 長谷川 信哉 セカンドフライ 3アウト
-
OUT
8番 源田 壮亮 レフトフライ 2アウト
-
OUT
7番 外崎 修汰 見逃し三振 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 西垣 雅矢 に代わって 10番 藤平 尚真
-
OUT
5番 浅村 栄斗 空振り三振 3アウト
-
OUT
4番 Ｌ・ボイト ショートゴロ 2アウト
-
OUT
3番 黒川 史陽 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
守備交代：センター 秋山 俊 に代わって 6番 岸 潤一郎
-
OUT
投手交代：ピッチャー 平良 海馬 に代わって 10番 岩城 颯空
-
OUT
6番 秋山 俊 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
5番 渡部 聖弥 空振り三振 2アウト
-
OUT
4番 仲三 優太 センターフライ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 鈴木 翔天 に代わって 10番 西垣 雅矢
-
OUT
2番 辰己 涼介 空振り三振 3アウト
-
OUT
1番 中島 大輔 空振り三振 2アウト
-
OUT
9番 小深田 大翔 空振り三振 1アウト
-
OUT
守備交代：セカンド 代打 長谷川 信哉 に代わって 7番 外崎 修汰
-
OUT
守備交代：ファースト 外崎 修汰 に代わって 9番 長谷川 信哉
-
OUT
守備交代：キャッチャー 小島 大河 に代わって 2番 古賀 悠斗
-
OUT
3番 林 安可 ショートフライ 3アウト
-
OUT
2番 小島 大河 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁
-
OUT
1番 桑原 将志 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
9番 長谷川 信哉 ファーストファウルフライ 1アウト
-
OUT
代打：滝澤 夏央 に代わって 9番 長谷川 信哉
-
OUT
投手交代：ピッチャー 加治屋 蓮 に代わって 10番 鈴木 翔天
-
OUT
8番 伊藤 光 空振り三振 3アウト
-
OUT
1塁ランナー村林 一輝 盗塁失敗 2アウト
-
OUT
7番 村林 一輝 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
6番 小郷 裕哉 セカンドライナー 1アウト
-
OUT
8番 源田 壮亮 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
7番 外崎 修汰 空振り三振 2アウト
-
OUT
6番 秋山 俊 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 藤原 聡大 に代わって 10番 加治屋 蓮
-
OUT
守備交代：DH 代打 浅村 栄斗 に代わって 5番 浅村 栄斗
-
OUT
5番 浅村 栄斗 空振り三振 3アウト
-
OUT
代打：YG安田 に代わって 5番 浅村 栄斗
-
OUT
4番 Ｌ・ボイト 敬遠 ランナー：1、2塁
-
OUT
3番 黒川 史陽 サードゴロ 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
2番 辰己 涼介 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 中島 大輔 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
5番 渡部 聖弥 キャッチャーファウルフライ 3アウト
-
OUT
4番 仲三 優太 空振り三振 2アウト
-
OUT
3番 林 安可 レフトフライ 1アウト
-
OUT
9番 小深田 大翔 空振り三振 3アウト
-
OUT
8番 伊藤 光 サードゴロ 2アウト
-
OUT
7番 村林 一輝 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
2番 小島 大河 空振り三振 3アウト
-
OUT
1番 桑原 将志 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
9番 滝澤 夏央 サード送りバント 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
8番 源田 壮亮 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
7番 外崎 修汰 サードゴロ 1アウト
-
OUT
6番 小郷 裕哉 空振り三振 3アウト
-
OUT
5番 YG安田 空振り三振 2アウト
-
OUT
4番 Ｌ・ボイト ショートゴロ 1アウト
-
OUT
6番 秋山 俊 センターフライ 3アウト
-
OUT
5番 渡部 聖弥 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
4番 仲三 優太 空振り三振 2アウト
-
OUT
3番 林 安可 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
2番 小島 大河 ライトフライ 1アウト
-
OUT
楽1-1西
1番 桑原 将志 レフトホームラン 西武得点！ 楽 1-1 西
-
OUT
3番 黒川 史陽 見逃し三振 3アウト
-
OUT
2番 辰己 涼介 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
1番 中島 大輔 サードファウルフライ 1アウト
-
OUT
9番 滝澤 夏央 空振り三振 3アウト
-
OUT
8番 源田 壮亮 ライトフライ 2アウト
-
OUT
7番 外崎 修汰 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
6番 秋山 俊 レフトフライ 1アウト
-
OUT
9番 小深田 大翔 空振り三振 3アウト
-
OUT
8番 伊藤 光 レフトフライ 2アウト
-
OUT
7番 村林 一輝 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
5番 渡部 聖弥 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
4番 仲三 優太 ライトフライ 2アウト ランナー：1、3塁
-
OUT
3番 林 安可 デッドボール ランナー：1、2塁
-
OUT
2番 小島 大河 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 桑原 将志 サードゴロ 1アウト
-
OUT
6番 小郷 裕哉 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
平良 海馬 がワイルドピッチ ランナー：2、3塁
-
OUT
5番 YG安田 空振り三振 2アウト
-
OUT
楽1-0西
センター 秋山 俊が落球 楽天得点！ 楽 1-0 西 ランナー：1、3塁
-
OUT
楽0-0西
4番 Ｌ・ボイト センターエラー ランナー：1、3塁
-
OUT
3番 黒川 史陽 空振り三振 1アウト
-
OUT
2番 辰己 涼介 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
1番 中島 大輔 ライトヒット ランナー：1塁
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.