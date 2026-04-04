日本ハムが3点差でオリックスに勝利

先発投手：日本ハムは達　孝太が5回2/3回2失点の好投（9安打8奪三振）、オリックスの九里　亜蓮は6回3失点 得点経過： 1回表：オリックスが2点を追加 5回裏：日本ハムが3点を追加 6回表：オリックスが1点を追加 注目選手：日本ハムの西川　遥輝が1本塁打、3打点の活躍、日本ハムの野村　佑希が1本塁打、3打点の活躍、オリックスの宗　佑磨が1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4