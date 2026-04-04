日本ハムが3点差でオリックスに勝利
先発投手：日本ハムは達 孝太が5回2/3回2失点の好投（9安打8奪三振）、オリックスの九里 亜蓮は6回3失点 得点経過： 1回表：オリックスが2点を追加 5回裏：日本ハムが3点を追加 6回表：オリックスが1点を追加 注目選手：日本ハムの西川 遥輝が1本塁打、3打点の活躍、日本ハムの野村 佑希が1本塁打、3打点の活躍、オリックスの宗 佑磨が1本塁打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4