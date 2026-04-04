「関わる可能性がある」大谷翔平所属のドジャース、元オールスター右腕の…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはブレイク・スネル投手の故障離脱や佐々木朗希投手の不安定さなど、先発陣にいくつかの問題を抱えている。こうした問題をカバーするため、新戦力獲得に動くのではという見方が急浮上しているようだ。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

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獲得候補に挙がっているのは、前ボストン・レッドソックスのルーカス・ジオリト投手。2019年にオールスターに選出された経験を持つ31歳の先発右腕で、昨季は26登板、10勝4敗、防御率3.41といった数字を残しているが、現在は無所属の状態となっている。

同メディアは「レッドソックスは相互オプションの球団側の権利の行使や、クオリファイングオファー（QO）の提示を行わず、事実上ジオリトにFA市場へ出ることを認めた形となった。そして、今季開幕から1週間が経った現在も、彼は新たな所属先を探している」と現状に言及。

続けて、「そこで、ドジャースが関わってくる可能性がある。ファンサイデッドのオースティン・オーウェンズ記者によると、ローテに対する解決策としてジオリトはうってつけの存在だという」としつつ、「ジオリトが破格の契約を求めているわけではないが、多くの球団は彼にリスクを感じているかもしれない。だが、ドジャースは資金を投じることに躊躇がないことは周知の通りで、彼はローテに必要な層の厚みをもたらすだろう」という同記者の見解を伝えている。

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