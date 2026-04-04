平塚駅北口から徒歩7分。住宅街の中に、落ち着いた佇まいの『9standard.』があります。

かつて、別の経営者によるカフェとして親しまれていたこの場所は、数年の空白期間を経て再び灯りがともりました。再開を待ち侘びていたお客さんも多く、オープン当初から地域の人がふらりと訪れる姿が見られます。

外観はシンプルで、どこか温かい。扉を開けると、木の香りとともにゆったりとした空気が流れています。今回は、そんな9standard.にお邪魔してきました。

本棚と木の温もり、天井の低い隠れ家がつくる居心地の良さ

店内に入るとまず目に入るのは、木の質感を生かした落ち着いた空間。

1階はソファ席やテーブル席がゆったりと配置され、本棚や照明の柔らかな光が、どこか「リビングの延長」のような安心感をつくっています。

奥には大きなテーブルがあり、読書や作業、食事など、それぞれが思い思いの時間を過ごせる雰囲気です。

階段を上がると、天井の少し低い秘密基地のような2階席が広がります。視線が自然と落ち着き、音もやわらかくなるため、ひとりで静かに過ごしたいときにもぴったりです。

さらに奥には、小上がりにローテーブルを置いた半個室があり、靴を脱いでくつろげる「おこもり感」が魅力。コンクリートの壁と控えめな照明が落ち着きを生み、1階とはまた違う居心地の良さがあります。

フロアごとに表情が変わるのも、9standard.ならではの魅力です。

ナポリでの修行が教えてくれた、ピッツァという文化の深さ

店主の下山雄一郎さん（通称・以下：チーロさん）は、もともと厨房に立つ人ではありませんでした。

前職では、新規店舗の契約や交渉など「店をつくる側」の仕事を担当。そんな中、会社の事業拡大のタイミングで突然上司から「ピザ、好きでしょ？」と声をかけられ、関東・関西での研修を経てナポリでの修行に行くメンバーに任命されます。

修行先は、歴代の日本人で3番目に受け入れられたという名店。 ナポリのピッツァは4つの担当制で作られるといいます。

番重から生地を取り出す生地をのばすトッピングして窯に入れる窯につきっきりでピッツァを焼く

チーロさんはこの4工程をローテーションしながら学びました。

しかし、ナポリでの修行を通じ技術以上に心に残ったのは、イタリア人にとってのピッツァの“重み”だったといいます。

ピッツァは基本的にシェアはしない、ご高齢の夫婦でも1人1枚をぺろりと食べる、アメリカ式のピザ文化は根付かず撤退していた、など驚く出来事ばかりだったそう。

「ピッツァはただの食事じゃない。誇りであり文化なんだと感じましたね」とチーロさんは話します。

取り出す生地の大きさが多少違っても気にしない、そんなイタリア人ピッツァ職人たちのおおらかさも含め、ナポリでの経験は、今のチーロさんのピッツァ観を形づくっています。

今ある釜に合わせて生地を変える。48時間発酵と手ごねのこだわり

「ピザ職人さんが見たら驚くと思いますよ」とチーロさんは笑います。

コンパクトなキッチンには、ポータブルサイズのピザ窯と、決して広いとは言えない作業台が。その環境の中で、チーロさんは試行錯誤を重ねながら、日々本格的なナポリピッツァを生み出しています。

9standard.はもともと「ピッツァのないカフェ」としてスタートしました。限られたスペースには生地をこねる業務用のミキサーも置けません。だからこそ、チーロさんはミキサーではなく手ごねで1時間かけて生地を仕上げるという方法を選びました。

さらに、店に置けるサイズの窯は、本格的なレンガ造りの石窯と同じ温度こそ出せるものの、ナポリのように短時間で焼くと火が入りきらず、逆に長く焼けば焦げてしまうという扱いの難しさがありました。

何度焼いても満足のいく仕上がりにならず、チーロさんは生地づくりから見直すことにします。

そして、何ヶ月にもわたる試行錯誤の末にたどり着いたのが、48時間熟成させた生地でした。釜の特性に合わせて発酵時間を調整し、焼き上がりの香ばしさともちもちした美味しさを両立させた、9standard.ならではの生地です。

「釜に合わせて生地を変える」という発想は、ナポリで技術を学んだチーロさんだからこそできるもの。道具に頼らず、環境に合わせて技術を進化させる姿勢が、ここでしか味わえない一枚を生み出しています。

試行錯誤の先にある「9standard.の一枚」

取材当日、筆者はマルゲリータ（サラダ付きランチ1,600円・ディナー1,650円各税込）と、自家製ジンジャーエール（ランチセットへの追加350円・ディナー680円各税込）をいただきました。

マルゲリータは、縁がふっくらと膨らみ、香ばしい焼き色。トマトの酸味とモッツァレラチーズのミルキーさが調和し、バジルの香りがふわりと広がります。生地は軽く、もちもちしながらも重さがない。「小さな釜でここまで焼けるのか」と驚くほどの完成度です。

さらに、テーブルには自家製の「オーリオ・ピッカンテ」（唐辛子を漬け込んだオリーブオイル）が置かれており、ひと垂らしすると味わいが一段と深まります。辛味だけでなく、オイルの香りがトマトとチーズに溶け込み、後味に心地よいキレが生まれるのが印象的でした。

自家製ジンジャーエールは、生姜の風味がしっかりと立ち、ピッツァとの相性が抜群。甘すぎず、食事に寄り添う味わいでした。

平塚で出会いを楽しみながら。「ピッツァが美味しい店」として覚えてもらいたい

平塚にこだわりがあったわけではないというチーロさん。 しかし今では、近所のご高齢のお客様がふらりと訪れたり、 業者さんとの新しい出会いがあったり、「店を通じて生まれるつながりが楽しい」と語ります。

今後は、ピッツァ職人としての「スペシャリテ」を出していきたい。そして、「9standard.はピッツァが美味しい店」と覚えてもらえるようにしたいとのこと。

小さな釜で、大きな情熱を込めて焼き上げる一枚。平塚で本格ピッツァを味わいたい方は、ぜひ9standard.を訪れてみてください。

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