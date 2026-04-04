● ナショナルズ 5 － 10 ドジャース ○

＜現地時間4月4日 ナショナルズ・パーク＞

ドジャースの大谷翔平選手（31）が4日（日本時間5日）、敵地でのナショナルズ戦に「1番・指名打者」でフル出場。6打数2安打で2試合連続マルチ安打をマークした。

初回の第1打席は逆方向へ360フィート（約110メートル）の大飛球を放つも、惜しくもフェンスオーバーとはならず左飛。一死二塁で迎えた2回の第2打席は右前打を放ち、自己最長を更新する39試合連続出塁を記録した。

二死一塁だった3回の第3打席は空振り三振に倒れたものの、二死無走者で迎えた5回の第4打席は2番手右腕のロードから右前打を放ち2試合連続のマルチ安打。7回の第5打席は空振り三振、9回の第6打席は二ゴロに倒れ、この日は6打数2安打、2三振1得点の打撃結果で、今季の打率は.241、OPSは.740となった。

ドジャースは「3番・遊撃」で先発出場したベッツが、右腰を痛め1回裏で交代。それでも、4番・フリーマンが2安打4打点、絶好調の7番・パヘスは3号3ランを放つなど、この日も打線が爆発し2試合連続となる2ケタ得点。援護を受けた先発のグラスノーは、6回2失点の好投で今季初勝利を挙げた。