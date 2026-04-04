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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、敗戦投手にはなったものの今季の初登板で最低限の仕事を果たした。しかし、スプリングトレーニングで不安定な投球が続いていたこともあり、まだ佐々木の起用には懐疑的な声もある。米メディア『スポーティング・ニュース』のビリー・ヘイエン記者が言及した。

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佐々木はスプリングトレーニングでは深刻な不振に陥り、壊滅的とまで評された。52人の打者のうち26人に出塁を許し、そのうち15人が四球という厳しい内容だった。

しかし、レギュラーシーズン初登板では一転。クリーブランド・ガーディアンズ戦で5回途中を失点1、与四球2と試合を作り、最低限の結果を残した。

佐々木自身も登板前は「まったく自信がなかった」と明かしており、その中で結果を残したことは重要な意味を持つ。ドジャースは引き続き先発として起用する方針を示しており、佐々木に成長の機会を与え続けるようだ。

しかし、まだ佐々木の投球は安定したとは言えず、ヘイエン氏は「彼にはまだ課題が山積みだ。あのスプリングトレーニングでの惨状がレギュラーシーズンの初登板まで続いていたら、現在の彼を取り巻く雰囲気は全く異なるものになっていただろう」と言及した。

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