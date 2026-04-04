侍ジャパン 最新情報

今大会も優勝候補だと見られていた侍ジャパンは、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でベスト8に終わった。準々決勝のベネズエラ戦では一時逆転したものの、投手陣が踏ん張れず、リードを守り切ることができなかった。米メディア『フラッシュ・スコア』のエリック・ヒメルハーバー記者が言及した。

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試合は序盤から打撃戦となった。初回、ロナルド・アクーニャJr.外野手が先頭打者本塁打を放つと、大谷翔平選手もすぐさま同点弾で応戦。両チームの主役が火花を散らす展開となった。

その後、侍ジャパンは森下翔太外野手の3ラン本塁打などで5-2とリードを奪い、主導権を握ったかに見えた。しかし、5回にマイケル・ガルシア内野手の2ラン本塁打で1点差に詰め寄られると、6回にはウィルヤー・アブレイユ外野手が3ラン本塁打を叩き込み逆転。ここで完全に主導権がベネズエラへ移った。

さらに追加点を奪われ、日本打線は終盤に13者連続凡退と沈黙。最後は大谷が打ち取られて試合終了となった。

予想外の日本の敗戦についてヒメルハーバー氏は「準々決勝の試合全体で17本の安打が記録され、長打は11本だった。その11本の長打のうち、7本をベネズエラ打線が記録した。日本は2023年の大会優勝から一転して、正式に敗退した」と言及した。

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