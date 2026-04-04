FAカップ準々決勝が4日に行われ、マンチェスター・シティとリヴァプールが対戦した。

マンチェスター・Cはここまでエクセター・シティ、サルフォード・シティと下部チームを退け、5回戦ではニューカッスルを2－0で下し、準々決勝進出を決めている。一方、リヴァプールは3回戦でバーンズリーを撃破。その後はブライトン、ウルヴァーハンプトンとプレミア勢対決を制している。

マンチェスター・Cの本拠地『エティハド・スタジアム』で行われた一戦は、14分にビッグチャンス。GKギオルギ・ママルダシュヴィリのロングフィードにモハメド・サラーが抜け出し、シュートを放つも、DFアブドゥコディル・クサノフが粘り、枠には打たせない。対するマンチェスター・Cもベルナルド・シウバのスルーパスにラヤン・シェルキが走り込み、チャンスを作り出す。

両チーム巧みなビルドアップでゴール前を行き交う展開が続くなか、37分にDFフィルジル・ファン・ダイクがニコ・オライリーをエリア内で倒し、マンチェスター・CがPKを獲得。これをアーリング・ハーランドがGKの逆を突き、先制点を挙げる。

リードを得たマンチェスター・Cはペースを掴むと、前半アディショナルタイムにはアントワーヌ・セメニョのクロスにハーランドが頭で合わせ、追加点。2－0で試合を折り返す。

後半立ち上がり、マンチェスター・Cがさらに追加点。ラヤン・シェルキのスルーパスにセメニョが抜け出すと、冷静にGKとの1対1を制し、チップキックでネットに流し込む。迎えた57分、ハーランドがハットトリックを達成。ジェレミー・ドク、オライリーとつなぎ、最後はハーランドがネットを揺らした。

一矢報いたいリヴァプールは63分、エリア内でウーゴ・エキティケが倒されてPKを獲得。しかし、GKジェームズ・トラッフォードがサラーのPKをストップする。その後、リヴァプールはコーディ・ガクポ、アレクシス・マック・アリスター、リオ・ングモハをピッチに送り込む。

余裕を持ったマンチェスター・Cはブロックを形成し、リヴァプールが攻め込む展開となるも最後まで得点を挙げることはできず。マンチェスター・Cが4－0で勝利を収め、FAカップ準決勝へ駒を進めた。

【スコア】

マンチェスター・シティ 4－0 リヴァプール

【得点者】

1－0 39分 アーリング・ハーランド（PK/マンチェスター・C）

2－0 45＋2分 アーリング・ハーランド（マンチェスター・C）

3－0 50分 アントワーヌ・セメニョ（マンチェスター・C）

4－0 57分 アーリング・ハーランド（マンチェスター・C）

【動画】ハーランドがハットトリック達成！



