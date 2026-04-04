ラ・リーガ第30節が4日に行われ、レアル・ソシエダとレバンテが対戦した。

レアル・ソシエダは29試合が消化したリーグ戦で勝ち点「38」の現在7位。来シーズンの欧州大会出場権獲得争いの真っ只中にいる。そんなソシエダにとって朗報。日本代表MF久保建英が今節のメンバー入りを果たした。1月18日に行われたバルセロナ戦で負傷した同選手の約2カ月半ぶりの復帰に期待がかかる。

ホームに19位レバンテを迎え入れた一戦は、開始早々にミケル・オヤルサバルが左足を振り、レバンテゴールに襲いかかる。11分にもオヤルサバルが、DFラインの背後を取り、放ったシュートは左ポストに直撃。ソシエダが試合を優勢に進めていく。

迎えた30分、ソシエダが先制に成功。左CKにジョン・マルティンが高い打点で合わせ、試合の均衡を破る。

1点のリードのソシエダは、後半も攻勢を強めると、55分にはルカ・スチッチがバーをかすめる強烈なミドルシュートを放つ。ビハインドを背負っているレバンテも反撃に出るが、決定的なチャンスを作り出すことはできない。

試合を終わらせたいソシエダは83分、パブロ・マリンの折り返しにブライス・メンデスが合わせて追加点。途中出場の2人が結果を残し、勝利を大きく手繰り寄せる。



その後、スコアは動かず、レアル・ソシエダは2－0で勝利。久保に出番は訪れなかった。次戦は11日に行われ、アラベスと対戦する。

【スコア】

レアル・ソシエダ 2－0 レバンテ

【得点者】

1－0 30分 ジョン・マルティン（レアル・ソシエダ）

2－0 83分 ブライス・メンデス（レアル・ソシエダ）