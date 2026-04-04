倖田來未・ちゃんみな・anoのバックダンサー集結 突如現れた“正体不明の5人組”に騒然！ ダンスイベント「GOLD」レポート

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽コラム。今回は、川崎のCLUB CITTA’で開催されたダンスイベント「MAJOR DANCE STUDIO PRESENTS GOLD」をピックアップ。

◆国内屈指、世界基準のダンサー8名が共演

4月1日（水）、川崎のCLUB CITTA’で開催されたダンスイベント「GOLD」における、あるパフォーマンスが大きな話題を呼んでいます。このイベントは、中目黒をはじめ全国4拠点で展開する「MAJOR DANCE STUDIO」が主催する人気企画で、創業時から年2回欠かさずにおこなわれてきました。当日は約1,000名の観客が詰めかけ、会場は熱気に包まれました。

講師を務める国内トップ級ダンサーによるパフォーマンスや、豪華ゲストのショーケースなど全21プログラムが披露されるなかで、特に異彩を放っていたのがスペシャルプログラム「THE SHOW」です。従来のダンスイベントの枠を超えた内容で、来場者に強い衝撃を与えました。

ステージには、現在のダンスシーンを牽引する精鋭8名が集結。まず登場したのは、5年間のLA留学を経て、現在は倖田來未やAwichのダンサーとして活躍するLisa Suneya。続いて、HANAが誕生したオーディション「No No Girls」のファイナルステージに出演した萌香、ちゃんみなのMV等で知られるYUMEKI、そして都内各地で高い人気を誇るMEIが姿を現します。

さらに、ano「許婚っきゅん」のMVやLANAのライブで活躍する栞太郎、Ayumu Imazu「Bassline」のMVに出演したKazuki N。さらには、King & Prince「Know」のMVに出演するSaygo、国内最大級のヒップホップフェスティバル「POP YOURS」のヘッドライナーを務めた、YELLOW BUCKSのダンサーとして出演したKeitaら、国内屈指のダンサー8名が勢揃い。次々と切り替わる楽曲に合わせ、息をもつかせぬ圧倒的なパフォーマンスで会場を魅了しました

約5分間にわたる圧倒的なダンスの後、ステージは一転して静寂に包まれました。暗転したステージに現れたのは、全身黒の特異な衣装を纏った「正体不明の女性5人組」。彼女たちはマイクを手に、歌唱を交えたパフォーマンスを開始。先ほどのダンサー8名と息の合った共演をさらに5分間繰り広げました。この日、歌唱を取り入れたプログラムは唯一これだけ。予想外の展開に、客席からは驚きと、この日最大級の歓声が沸き起こりました。

イベント「GOLD」は、先立つ3月28日（土）にも大阪・なんばHatchで「MAJOR WEST PRESENTS GOLD」として開催。大阪公演での大きな反響を受けて、今回の川崎公演にも熱い視線が注がれていました。

今回、8名のトップダンサーと共演した「正体不明の女性5人組」については、現在も一切の情報が伏せられたまま。彼女たちが一体何者なのか、そのヴェールを脱ぐ日は来るのか。今後の動向から目が離せそうにありません。

■＜公演概要＞■

2026年4月1日 (水)

MAJOR Dance Studio PRESENTS GOLD

【DAY TIME】OPEN 14:30 / START 15:00

【NIGHT TIME】OPEN 18:30 / START 19:00

【Number Show Case】Apple Crew / Asuka Sugiura / Dream Team TOKYO / EXPO STUDIO YOKOHAMA / HAYASE / HALUKA / Haruto / MJ LAB / MJ LAB.D / LITTLE Dream Team TOKYO / Mau / RUKUA / RYOKA / Ryuji kids / Ryusei / SAKI / SHOWKO / shuarrow / Souto / SICK LAB+Arrow / Tama×Yuto / エンタメンズといっしょ / カトゥー

【Special Guest Show Case】Nu Tang Clan

【THE SHOW】萌香 / MEI /Keita/ Saygo / Lisa Suneya / Kazuki N / YUMEKI / 栞太郎 / and more