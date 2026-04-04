ニューカッスルは4日、元イングランド代表DFキーラン・トリッピアーが契約満了に伴い、今シーズン限りで退団することを発表した。

現在35歳のトリッピアーは、マンチェスター・シティの下部組織出身でバーンズリーへのレンタルを経て、バーンリーに完全移籍で加入。2013－14シーズンには当時チャンピオンシップ（イングランド2部）にいたクラブのプレミアリーグ昇格に貢献すると、2015年夏にトッテナム・ホットスパーにステップアップを果たした。

トッテナムで4シーズンを過ごし、2019年にはアトレティコ・マドリーに完全移籍。2020－21シーズンのラ・リーガ制覇に貢献し、自身初のクラブタイトルを掲げると、2022年1月にニューカッスルに加入。ニューカッスルでは、ここまで公式戦157試合出場で4ゴール29アシストを記録し、昨シーズンはカラバオ優勝を経験した。

ニューカッスル退団が決まったトリッピアーは、クラブの公式サイトを通じて以下のようにコメントを残している。

「4年半を過ごした素晴らしいクラブを離れる時が来た。ここは僕にとって最も居心地の良い場所で、本当に寂しくなる」

「良い時も悪い時も、常に僕を支えてくれたサポーターに心から感謝したい。皆は、いつも応援してくれ、そばにいてくれた」

「チームメイトには感慨深いものがある。過ごした時間は素晴らしいものだったし、みんなに会えなくなるのは寂しいが、トロフィーを獲得できたことは本当に特別だった。僕のキャリアの中で最高の思い出だ」

「エディ・ハウ監督を始め、コーチ陣、舞台裏で支えてくれたスタッフにも心から感謝したい。監督は2度も僕と契約してくれ、キャプテンを務める機会も与えてくれた。そして何よりもトロフィーを獲得することができた」

「みんなと離れるのは寂しいよ。これまでありがとう」