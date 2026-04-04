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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は昨季、ポストシーズンでブルペン陣の一員としてワールドシリーズ連覇に貢献する投球を見せた。しかし、先発に復帰した今季はスプリングトレーニングで不安定な成績を残し、配置変更すべきとの声が上がっている。米メディア『デッド・スピン』のドリュー・シリオン記者が言及した。

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佐々木は今季、クリーブランド・ガーディアンズ戦でシーズン初登板を果たし、4回で失点1とまずまずの内容を見せた。スプリングトレーニングでの不振からは一定の改善が見られ、前向きな一歩と評価されている。

しかし、制球力や球種の少なさが問題視され、「長期的に先発ローテーションで活躍するのは難しいのではないか」と厳しい見方も示されている。

一方で、100マイル（約160.9キロ）の速球を持つ佐々木は、リリーフであれば細かな制球よりも球威を活かすことができる。ポストシーズンでブルペン起用された際には圧倒的な投球を見せたことから、短いイニングであればエリート級の投手になれるとの評価も多い。

今季の初先発を終えた佐々木についてシリオン氏は「手薄なクリーブランド打線相手とはいえ、彼は打者を打ち取るのに苦労していた。投球数が膨大になり、5球以上の打席が続いた。新球種のカッターは確かに第3の武器になりそうだが、長期的に見ても先発投手として彼に大きな信頼を置くことができない」と言及した。

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