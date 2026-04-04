住民税非課税世帯に認定されると、税金や保険料の軽減だけでなく、日々の生活に直結する行政サービスでもさまざまな優遇を受けられる場合があります。

その1つが、一部の自治体で指定されている「ゴミ袋」の費用です。ゴミ袋代は、1回分においてはわずかでも、積み重なれば固定費となります。住民税非課税世帯や生活保護世帯にとって、この負担が軽減されることは支出を抑える助けになります。

今回は、ゴミ袋代の減免を提供している自治体サービスの実例について見てみましょう。

◆住民税非課税世帯とは？

住民税非課税世帯とは、「世帯全員」の所得が一定以下で、自治体に納める住民税がかからない世帯のことです。

住民税には、所得に応じた「所得割」と一律の「均等割」がありますが、この両方が課税されていない状態を指します。所得割・均等割とも非課税となるのは、以下の場合をいいます。

・生活保護法による生活扶助を受けている方

・障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下（給与所得者の場合は、年収204万4000円未満）の方

・前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方

〈東京23区内の場合〉

・単身者の場合（扶養家族なし）

所得金額が45万円以下。給与収入のみの場合、年収に換算すると110万円以下となります。

・家族を扶養している場合

扶養家族がいる場合の所得基準は、以下の計算式で求められます。

・35万円×（本人＋扶養親族等の合計人数）＋31万円以下

給与所得者の年収目安に当てはめると、以下のようになります。

・3人世帯（夫婦＋子1人）：所得136万円以下（年収約205万円以下）

・4人世帯（夫婦＋子2人）：所得171万円以下（年収約255万円以下）

※基準は自治体（級地）により多少前後するため、詳細は市区町村の窓口やWebサイトでご確認ください。

参照：個人住民税|暮らしと税金|東京都主税局

◆指定ゴミ袋の無料配布がある自治体の例

家庭ごみの有料化を行っている自治体では、生活支援の一環として指定ゴミ袋を無料配布する制度があります。

ゴミ袋は1枚45円～75円ほどで、配布枚数は自治体ごとに異なりますが、多い場合は年間で最大80枚程度が交付されるケースもあり、家計の負担軽減につながります。

ただし、対象条件は自治体ごとに細かく定められており、単に「住民税非課税世帯」であるだけでは対象とならない場合もあるため注意が必要です。

◇東京都多摩市

多摩市では、以下の一定の条件を満たす世帯に対し、有料指定袋を一定枚数（年度ごとの上限あり）無料で交付しています。

①生活保護受給世帯

②児童扶養手当受給世帯

③特別児童扶養手当の支給を受ける方が属し、かつ、世帯全員が市民税非課税の世帯

④在宅で生活している愛の手帳（知的障がい1級・2級）の方が属し、かつ、世帯全員が市民税非課税の世帯

⑤在宅で生活している精神障害者保健福祉手帳（1級）の方が属し、かつ、世帯全員が市民税非課税の世帯

⑥在宅で生活している身体障害者手帳（1級・2級）の方が属し、かつ、世帯全員が市民税非課税の世帯

⑦75歳以上のみで構成される世帯で、かつ、世帯全員が市民税非課税の世帯

※このように、多摩市では「住民税非課税世帯」であること単独では対象とはならず、上記のような条件と組み合わせて要件が設定されています。

【申請先】

申請の受付は、エコプラザ多摩です。受付時間は平日および祝日の8時30分から17時まで（土曜日、日曜日、年末年始を除く）。

【交付枚数】

申請時期、申請する世帯の人数などにより交付される枚数が異なります。詳しい枚数は画像の通り。

年度始めの4月に申請すると、指定枚数全てを受け取れます。後になればなるほど、枚数が減ります。

【申請に必要なもの】

・身分証明書（マイナンバーカード・運転免許証・資格確認書・障害者手帳などの本人確認ができるもの）

参照：有料指定袋の減免制度｜多摩市公式ホームページ

◇東京都調布市

調布市では、一定の条件を満たす世帯を対象に、申請に基づき、年度内（4月1日から翌年3月31日まで）に限り、指定収集袋（S袋またはM袋）および特定廃棄物処理券を交付する制度があります。

【対象世帯・申請先・持ち物】

対象となる世帯の要件や申請先、持ち物の詳細については、画像のとおりです。

【交付枚数】

交付される枚数は、申請する月によって異なり、1組（10枚）単位で上限が設定されています。申請が遅くなるほど受け取れる枚数は少なくなるため、早めの手続きが重要です。2026（令和8）年度の申請受付は4月1日以降となっています。

・4月：10組

・5月：10組

・6月：9組

・7月：8組

・8月：8組

・9月：7組

・10月：5組

・11月：5組

・12月：4組

・翌年1月：3組

・2月：3組

・3月：2組

参照：ごみ処理手数料の減免 | 調布市

◇鳥取市

「要介護4・5の非課税独居高齢者」または「家族介護用品購入助成世帯」を対象に、可燃ゴミ指定袋（中サイズ）を無料交付しています。

【申請先】

・鳥取市役所：福祉部長寿社会課管理係

【交付枚数】

・独居高齢者世帯には、1回につき30枚を交付（年に2回）

・家族介護用品購入助成を受けている世帯には、1回につき20枚を交付（年に3回）

まずは申請先に連絡し、詳細を確認してみましょう。

参照：有料ごみ袋の負担軽減措置について知りたい。（FAQ）｜鳥取市コールセンター

◆まとめ

住民税非課税世帯へのゴミ袋配布は、自治体ごとに「対象者の条件」や「申請場所」が異なります。

日々の生活に欠かせない消耗品だからこそ、まずは自分の住む地域の広報紙やホームページで「ゴミ袋 減免」と検索してみましょう。少しの手続きで、年間の固定費を確実に減らすことができる、身近で心強い支援策です。

舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

文＝舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）