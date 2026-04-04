大谷翔平 最新情報

メジャーでは今季から、ABS（自動ボール・ストライク判定システム）が本格導入されている。ロサンゼルス・ドジャースに所属するウィル・スミス捕手は、今のところ新制度を上手く使いこなしているが、内心複雑な思いも抱えているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

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同メディアは「開幕から6試合を終えた時点で、ドジャースはチャレンジ成功率63.6％でリーグ9位につけている。この数字には投手や捕手によるチャレンジも含まれており、特にスミスの判断が際立っている。彼は7回中5回（成功率71.4％）成功しており、捕手の中ではタンパベイ・レイズのニック・フォーテス捕手と並んで、最も多く判定を覆している」と現状に言及。

続けて、「彼は有利な判定をいくつか引き寄せたこと自体には満足しているものの、そもそもそうした状況にならないことの方が望ましいとも感じている」としつつ、「どうだろうね。判定が覆るのはいいことだけど、最初にストライクとコールされなかったのはちょっとフラストレーションもある。もちろんストライクが欲しいけど、逆にストライクをうまく“取った”形になる方がいい時もある。面白い要素だし、これからも磨いていかないといけないね」という本人のコメントを伝えている。

新制度によって正しい判定を得やすくなったのは確かだが、当事者の選手たちからすると、そもそもの判定精度が高くあってほしいという思いもあるようだ。

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