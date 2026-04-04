コヴェントリーを率いるフランク・ランパード監督がダービー・カウンティ戦を振り返った。3日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同指揮官のコメントを伝えている。

チャンピオンシップ（イングランド2部）第40節が3日に行われ、コヴェントリーはダービー・カウンティと対戦。両チームが得点を奪い合ったシーソーゲームは、2－2で迎えた80分にコヴェントリーが決勝弾を記録。ジャック・ルドニがミラン・ファン・エヴァイクのクロスに合わせ、ネットを揺らした。

ランパード監督は試合後、「両チームともに素晴らしいサッカーを繰り広げ、最終的には我々が勝利を収めることができた。気に入らなかった部分もあったが、良かった部分もあった。このチームには強い精神がある」と、コメント。チャンピオンシップで首位を走るチームの勝負強さを称えた。

MF坂元達裕が所属するコヴェントリーは、40試合が消化したリーグ戦で勝ち点「83」の現在首位。2位ミルウォールには勝ち点11の差を離しており、リーグ制覇及びプレミアリーグ昇格に近づいている。

チャンピオンシップは残り6試合。コヴェントリーは8ポイントを獲得すれば、自力での昇格が決定。かつては4部リーグ（EFLリーグ2）降格という辛酸をなめたスカイ・ブルーズとって、2000－01シーズン以来のトップリーグ復帰はクラブの悲願となる。

次戦は6日に行われ、敵地でハル・シティと対戦する。