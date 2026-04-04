阪神、広島に2点リードで後半戦へ

1回に両チームが1点ずつ。2回に阪神が追加点。4回裏に広島が2点を取り返すも、阪神が7-5と2点リード。木浪、佐々木、秋山に本塁打が出ている。

【スタメン】

広島: 1(中)大盛　穂 2(右)中村　奨成 3(遊)小園　海斗 4(三)佐々木　泰 5(左)Ｓ・ファビアン 6(捕)坂倉　将吾 7(一)Ｅ・モンテロ 8(二)勝田　成 9(投)Ｆ・ターノック

阪神: 1(中)近本　光司 2(二)中野　拓夢 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(遊)木浪　聖也 7(捕)坂本　誠志郎 8(左)福島　圭音 9(投)大竹　耕太郎

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4