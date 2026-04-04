今日の運勢 4月5日（日）12星座占いランキング第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年4月5日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）4月5日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運が好調です。楽しいことが広がっていくような運気なので、新たな出会いを大切にしていきましょう。好きな人に連絡をしてみるのも良さそうです。好調な運気で直感、インスピレーションが高まりやすい1日です。今日は自分自身の心に耳を傾けてみましょう。新しいものを身につけるのもおすすめです。成長に繋がるような運気です。今日は探究心を大切に色々なことに挑戦をしてみましょう。視野を広くしてものごとを見る感覚で過ごせると良さそうです。対人運が好調で、特に1対1のコミュニケーションにラッキーがありそうです。今日はパートナーや大切な人との時間を大切にしましょう。趣味や友達付き合いが充実するような1日です。今日は好きなことをとことん楽しんだり、美味しいものを食べてリフレッシュしたりしましょう。人脈が広がるような1日です。今日は対面、オンライン問わず、人との繋がりを大切にしましょう。ラッキーカラーはブルー。マイペースにコツコツ進められると良い日です。部屋の掃除や書類の整理をしたり、身の回りを整えたりする1日を過ごしましょう。仕事運が好調で忙しい1日となりそうです。今日は頑張りすぎず、キリの良いところで切り上げることを心掛けましょう。金運が好調です。今日は欲しいものがある場合は思い切って購入するのも良さそうです。特に欲しいものが無い場合は、外食をするのもおすすめです。内省がテーマの日です。今日は瞑想をして自分自身の心と向き合う時間を持つようにしましょう。神社、お寺へお参りをするのも良さそうです。日頃の疲れを癒したり、のんびり過ごせたりすると良い日です。今日がお休みの人は、温泉や銭湯に行くのもおすすめです。心がモヤモヤしやすい1日となりそうです。今日はなるべく1人の時間を大切にして、趣味に没頭してリフレッシュをしましょう。今日は身体を動かすことを心掛けて過ごしてみましょう。近所をゆったりと散歩をするのも良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/