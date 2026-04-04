巨人、ＤｅＮＡに4点リードで後半戦へ
ＤｅＮＡは1回に3点先制したが、巨人は3回以降、泉口、増田、キャベッジの本塁打攻勢で着実に加点。6回終了時点で8-4と巨人がリード。ＤｅＮＡは追いつけるか。
【スタメン】
巨人: 1(二)浦田 俊輔 2(左)Ｔ・キャベッジ 3(遊)泉口 友汰 4(三)Ｂ・ダルベック 5(右)中山 礼都 6(捕)岸田 行倫 7(中)佐々木 俊輔 8(一)増田 陸 9(投)Ｓ・ハワード
ＤｅＮＡ: 1(二)牧 秀悟 2(左)度会 隆輝 3(三)筒香 嘉智 4(一)佐野 恵太 5(捕)松尾 汐恩 6(右)Ｃ・ヒュンメル 7(中)梶原 昂希 8(遊)林 琢真 9(投)入江 大生
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4