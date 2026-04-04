巨人、ＤｅＮＡに4点リードで後半戦へ

ＤｅＮＡは1回に3点先制したが、巨人は3回以降、泉口、増田、キャベッジの本塁打攻勢で着実に加点。6回終了時点で8-4と巨人がリード。ＤｅＮＡは追いつけるか。

【スタメン】

巨人: 1(二)浦田　俊輔 2(左)Ｔ・キャベッジ 3(遊)泉口　友汰 4(三)Ｂ・ダルベック 5(右)中山　礼都 6(捕)岸田　行倫 7(中)佐々木　俊輔 8(一)増田　陸 9(投)Ｓ・ハワード

ＤｅＮＡ: 1(二)牧　秀悟 2(左)度会　隆輝 3(三)筒香　嘉智 4(一)佐野　恵太 5(捕)松尾　汐恩 6(右)Ｃ・ヒュンメル 7(中)梶原　昂希 8(遊)林　琢真 9(投)入江　大生

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4