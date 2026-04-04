「新たな投手が加わる」大谷翔平所属のドジャース、早くも先発ローテに変…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは開幕から、山本由伸投手、エメ・シーハン投手、タイラー・グラスノー投手、佐々木朗希投手、大谷の順で先発起用している。この先発ローテに、ジャスティン・ロブレスキ投手を加える可能性が浮上しているという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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ロブレスキは昨季24試合（内先発2）に登板し、5勝5敗6ホールド2セーブ、防御率4.32といった数字をマーク。今季は日本時間3月31日のクリーブランド・ガーディアンズ戦で今季初登板し、4回3失点、被安打4、四球1、2奪三振といった投球内容だった。

同メディアは「ドジャースは開幕からわずか数日でローテ変更を検討しており、新たな投手が加わる可能性があると報じられている。左腕のロブレスキは昨季ポストシーズンではブルペン起用されていた投手で、チームが高く評価している一人だ。クレイトン・カーショー投手の引退以降、ローテは右腕が多くを占めている。ロブレスキは対戦相手に応じて、チームに異なるバリエーションをもたらす存在となっている」と言及。

続けて、「チームは連戦を戦う日もあり、その際には投手陣に追加の休養を与える必要が出てくるため、彼がローテに入る機会も生まれることになる。デーブ・ロバーツ監督によると、4月8日は先発陣に追加の休養日を与える必要があるため、ロブレスキが先発の選択肢の一つとなっているという」と記している。

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