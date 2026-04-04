日本ハム、3点リードで後半戦へ

オリックスは1回に2点を先制するも、5回裏に日本ハムが西川、野村の連続ホームランなどで一挙3点を奪い逆転。6回表にオリックスが1点を返したが、日本ハムが3対6とリードを保ち6回を終えた。

【スタメン】

日本ハム: 1(中)西川　遥輝 2(一)清宮　幸太郎 3(二)野村　佑希 4(三)郡司　裕也 5(右)万波　中正 6(指)吉田　賢吾 7(左)水谷　瞬 8(捕)田宮　裕涼 9(遊)水野　達稀 10(投)達　孝太

オリックス: 1(中)麦谷　祐介 2(三)宗　佑磨 3(指)西川　龍馬 4(二)太田　椋 5(一)Ｂ・シーモア 6(左)中川　圭太 7(右)廣岡　大志 8(捕)若月　健矢 9(遊)紅林　弘太郎 10(投)九里　亜蓮

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4