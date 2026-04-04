ソフトバンク、3点リードで後半戦へ
ソフトバンクが5回に柳町、海野の活躍で打線爆発、一挙4点を奪いリードを広げた。ロッテは5回裏に藤原のタイムリーで1点を返したが、3点差で6回を終えた。ソフトバンクは海野が1号ソロ、柳町が3打点で勝利に貢献している。
【スタメン】
ロッテ: 1(一)岡 大海 2(中)藤原 恭大 3(左)西川 史礁 4(右)山本 大斗 5(三)寺地 隆成 6(指)Ｎ・ソト 7(二)池田 来翔 8(捕)松川 虎生 9(遊)友杉 篤輝 10(投)田中 晴也
ソフトバンク: 1(遊)野村 勇 2(指)近藤 健介 3(左)柳町 達 4(一)山川 穂高 5(三)栗原 陵矢 6(右)牧原 大成 7(二)今宮 健太 8(捕)海野 隆司 9(中)周東 佑京 10(投)松本 晴
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4