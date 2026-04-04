ソフトバンク、3点リードで後半戦へ

ソフトバンクが5回に柳町、海野の活躍で打線爆発、一挙4点を奪いリードを広げた。ロッテは5回裏に藤原のタイムリーで1点を返したが、3点差で6回を終えた。ソフトバンクは海野が1号ソロ、柳町が3打点で勝利に貢献している。

【スタメン】

ロッテ: 1(一)岡　大海 2(中)藤原　恭大 3(左)西川　史礁 4(右)山本　大斗 5(三)寺地　隆成 6(指)Ｎ・ソト 7(二)池田　来翔 8(捕)松川　虎生 9(遊)友杉　篤輝 10(投)田中　晴也

ソフトバンク: 1(遊)野村　勇 2(指)近藤　健介 3(左)柳町　達 4(一)山川　穂高 5(三)栗原　陵矢 6(右)牧原　大成 7(二)今宮　健太 8(捕)海野　隆司 9(中)周東　佑京 10(投)松本　晴

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4