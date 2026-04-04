楽天、小深田2打点で1点リード
楽天が序盤に小深田の2点適時打で先行。その後、両チームとも得点がないまま6回が終了。投手戦の様相を呈し、楽天が1点リードで終盤へ向かう。
【スタメン】
西武: 1(左)桑原 将志 2(二)石井 一成 3(捕)小島 大河 4(指)林 安可 5(三)渡部 聖弥 6(一)外崎 修汰 7(中)長谷川 信哉 8(右)Ａ・カナリオ 9(遊)源田 壮亮 10(投)武内 夏暉
楽天: 1(中)中島 大輔 2(右)佐藤 直樹 3(三)黒川 史陽 4(指)Ｌ・ボイト 5(遊)村林 一輝 6(一)浅村 栄斗 7(左)Ｃ・マッカスカー 8(捕)伊藤 光 9(二)小深田 大翔 10(投)瀧中 瞭太
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4