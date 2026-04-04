楽天、小深田2打点で1点リード

楽天が序盤に小深田の2点適時打で先行。その後、両チームとも得点がないまま6回が終了。投手戦の様相を呈し、楽天が1点リードで終盤へ向かう。

【スタメン】

西武: 1(左)桑原　将志 2(二)石井　一成 3(捕)小島　大河 4(指)林　安可 5(三)渡部　聖弥 6(一)外崎　修汰 7(中)長谷川　信哉 8(右)Ａ・カナリオ 9(遊)源田　壮亮 10(投)武内　夏暉

楽天: 1(中)中島　大輔 2(右)佐藤　直樹 3(三)黒川　史陽 4(指)Ｌ・ボイト 5(遊)村林　一輝 6(一)浅村　栄斗 7(左)Ｃ・マッカスカー 8(捕)伊藤　光 9(二)小深田　大翔 10(投)瀧中　瞭太

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4