チェルシーが、姉妹クラブであるストラスブールに所属するアルゼンチン代表MFバレンティン・バルコの獲得に近づいているようだ。

チェルシーのオーナーを務めるコンソーシアム『BlueCo』が2023年6月にストラスブールを買収して以降、両クラブ間では積極的に取引が行われており、昨年9月にはオランダ代表FWエマヌエル・エメガが2026年夏に合流することが発表されているほか、今年1月にはリアム・ロシニアー監督もチェルシーの指揮官に引き抜かれているなか、中盤や左サイドなどでプレーする現在21歳のバルコもチェルシーに完全移籍となることに近づいているようだ。

アルゼンチンメディア『TyC Sports』の報道によると、まだ最終合意には至っていないものの、チェルシーはバルコの獲得に向けて姉妹クラブと交渉中であることを報道。一方、アルゼンチンメディア『ESPN』は、バイエルンからも狙われていたが、チェルシーに移籍することで合意したとも伝えており、同選手のチェルシー行きは決定的になっていることが伝えられている。

現在21歳のバルコは母国の名門ボカ・ジュニオルスの下部組織出身で、2021年7月にトップチームデビューを飾った。2024年1月にブライトンに完全移籍して欧州上陸を果たしたが、定着はできず。同年8月にはセビージャへの半年間のレンタル移籍を経験後、2025年2月にストラスブールへレンタル移籍で加入し、同年7月に1000万ユーロ（約18億円）で完全移籍となった。今季はここまで公式戦37試合出場で2ゴール9アシストを記録している。

また、2024年3月にアルゼンチン代表デビューを果たした後、なかなか出場機会がなかったが、通算2試合目の出場となった先月31日に行われたザンビア代表戦（◯5－0）では代表初ゴールを挙げ、FIFAワールドカップ2026に向けたメンバーに入るかも注目が集まっている。