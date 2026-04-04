明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第9節が4日に行われ、ジェフユナイテッド千葉と東京ヴェルディが対戦した。

内容は悪くないながらも肝心の結果が伴わず特別大会で最下位に沈む千葉が、3年前に敗れたJ1昇格プレーオフ準決勝以来となる東京V戦に臨んだ。

先に絶好機を迎えたのはホームの千葉。17分、安井拓也がペナルティエリア内で相手のファウルを誘ってPK獲得。呉屋大翔がキッカーを務めると、相手GK長沢祐弥にコースを読まれて止められてしまう。それでも、こぼれ球を呉屋が自ら押し込み、待望の今季初ゴールを記録した。

その後も主導権を握る千葉は、40分に2点目を奪う。イサカ・ゼインがピッチ中央から鋭い縦パスを供給。抜け出した呉屋が長沢との一対一を制してゴールネットを揺らした。

2点ビハインドで折り返した東京Vは、ハーフタイムで2人を変更。すると後半立ち上がりに1点を返す。ルーズボールを処理しようとした相手DF河野貴志がスピードダウンしたところを見逃さず、福田湧矢が猛烈なチェインシングでボールを奪取。相手GK若原智哉との一対一を制した。

62分、東京Vが試合を振り出しに戻す。ペナルティエリア手前でフリーキックを獲得すると、キッカーは後半から投入された吉田泰授。左足を振り抜くと、ファーを狙ったシュートは左ポストを叩いてゴールに吸い込まれた。

後半劣勢だった千葉だが、85分にワンチャンスをものにして勝ち越し点を奪う。ゴール前でパスを繋いで東京Vを揺さぶり、最後は右からのクロスを日高大が押し込んだ。

試合はこのまま終了し、千葉は4試合ぶり白星、東京Vは2試合ぶり黒星となった。次節、千葉は11日にホームで水戸ホーリーホックと、東京Vは12日に敵地で浦和レッズと対戦する。

【スコア】

ジェフユナイテッド千葉 3－2 東京ヴェルディ

【得点者】

1－0 19分 呉屋大翔（千葉）

2－0 40分 呉屋大翔（千葉）

2－1 47分 福田湧矢（東京V）

2－2 62分 吉田泰授（東京V）

3－2 85分 日高大（千葉）

【ゴール動画】千葉vs東京V